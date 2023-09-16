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Коммерсантъ FM
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Израильская армия нанесла удары по объекту ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные осуществили атаку на военный пост палестинского исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа, говорится в официальном Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ нанес удар посредством летательного аппарата по военному посту террористической организации ХАМАС во время насильственных беспорядков»,— поясняют представители израильской армии.

В ЦАХАЛ утверждают, что запустили несколько взрывных устройств и гранат в сторону объекта ХАМАС с самолета. «Потерь среди наших сил нет»,— уточнили в Армии обороны Израиля.

По информации издания IsraelInfo.co.il, накануне, 15 сентября, у границы Сектора Газа вновь собрались сотни палестинцев, которые по призыву ХАМАСа вышли протестовать против блокады Сектора Газа. «Они жгли покрышки, кидали в сторону забора самодельные взрывные устройства и пытались прорваться к пограничным заграждениям, ЦАХАЛ отгонял их, применяя в отношении наиболее активных участников беспорядков слезоточивый газ и огнестрельное оружие»,— уточняют местные журналисты.

Александр Кислов

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