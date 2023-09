Концерт Пушного, «Марк Шагал. La Bible» и «Анна Франк»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить концерт «Тайна у каждого своя » в исполнении Анжелики Губской и Руслана Ваккасова, услышать саундтреки Людовико Эйнауди и каверы Александра Пушного. В музеях увидеть выставку «Марк Шагал. La Bible» и экспозицию, посвященную 85-летию Старика Букашкина. В театрах — посетить спектакли Сахалинского международного театрального центра имени Антона Чехова и постановку «Анна Франк». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 16 сентября состоится концерт Анжелики Губской (сопрано) и Руслана Ваккасова (баритон) «Тайна для каждого своя» при участии артистов продюсерского центра «Сердца». На нем зрители услышат аранжировки известных классических арий, джаз-произведений в интерпретации композитора Станислава Ситникова, а также авторские произведения. Стоимость билета — от 500 руб.

В концертном холле «Свобода» 17 сентября выступит «Другой оркестр» с программой «Rave forever!». Музыканты исполнят хиты культовой британской группы The Prodigy: «Smack My Bitch Up», «Out Of Space», «Voodoo People», «Their The Law», «Boom Boom Tap» и другие. «Другой оркестр» — экспериментальный оркестр проекта Made in Ural. Музыканты известны авторскими аранжировками и рок-музыкой. Стоимость билета на концерт — от 900 руб.

В джазовом клубе EverJazz 17 сентября состоится концерт уральского певца Васи Беля. Музыканты: Тимур Юсупов (фортепиано), Анастасия Резник (скрипка) и Мария Шарыгина (виолончель) — вместе с Васей Беля исполнят каверы на каноничные блюзовые темы и популярные композиции David Bowie, The Doors, Elton John, The Beatles, а также авторские произведения. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 21 сентября оркестр Cinema And Game Music Orchestra (Cagmo) исполнит музыку итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди. Музыкант является автором саундтреков к фильмам «Черный лебедь», «1 + 1», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и других. Произведения Эйнауди можно узнать по гипнотическим мелодиям и творческим экспериментам, которые сделали его одним из самых востребованных композиторов. Стоимость билета на концерт — от 1,3 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 22 сентября выступит камерный оркестр с трибьют-шоу «The Beatlove». Оркестр воссоздает на сцене концерт легендарной британской группы The Beatles в деталях: все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с битлами, костюмы и инструменты напоминают оригинальные, а голоса и мимика в точности скопированы. Зрители услышат знаменитые хиты группы и смогут погрузиться в эпоху 60-х годов. Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 22 сентября пройдет концерт Александра Пушного и группы «ОТП Студио». Артист представит альбом «Каверы Пушного», в который включены знакомые многим песни разных лет: «Трава у дома», «Только этого мало», «Все идет по плану», «Серо-желтая весна», «Группа крови», «Кукушка» и другие. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб.

Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 15 сентября открылась персональная выставка тагильской художницы Натальи Наумовой «Прозрачная музыка цвета». В рамках выставки презентовано более 30 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, которые создавались на протяжении последних шести лет. Кроме того, зрители увидят проект, главная идея которого — в проявлении природного силуэта растения, размещенного между пластинками стекла и подсохшего в результате спекания. Выставка будет работать до 15 октября, стоимость полного билета — 200 руб.

В «Синара Центре» 16 сентября в рамках выставки «Марк Шагал. La Bible» пройдет первая экскурсия, на которой посетители смогут поближе познакомиться с биографией художника и его отдельными работами. На выставке представлено 64 произведения Марка Шагала, иллюстрирующих сюжеты Ветхого Завета. Выполненные в технике литографии, они сочетают в себе теплоту и камерность известных сюжетов. Выставка продолжит работу до 8 января 2024 года. Стоимость полного билета на экскурсию — 350 руб.

В художественной галерее «Поле» 16 сентября состоится открытие выставки к 85-летию екатеринбургского художника Старика Букашкина (Евгения Малахина). В пространстве «Ниши в искусстве» будут представлены ранее не выставлявшиеся работы членов общества «Картинник», которое основал Старик Букашкин. Посетители увидят произведения Кати Шолоховой, Петра Малкова, Маргариты Никитиной и Кати Дерун. Выставка будет работать до 2 октября, вход на нее свободный.

В Музее наивного искусства 16 сентября откроется выставка «Нежданное явление. Живопись и скульптура художников-любителей Каменска-Уральского». В экспозицию включены 104 живописных произведений и 27 скульптур известных в городе авторов. С 1959 года в студии изобразительного искусства Дворца культуры Каменска-Уральска проходили регулярные выставки художников каменских предприятий и воспитанников студии Дворца культуры Синарского трубного завода, занимавших у художника Ивана Грибова. На Городской художественной выставке, которая прошла в городе в 60-й раз, были представлены работы местных художников: Нины Беловой, Размика Авшаряна, Александра Якунина и других. Их произведения, а также пейзажи братьев Алексея и Игоря Мазалецких, зрители смогут увидеть в пространстве экспозиции «Нежданное явление». Кроме того, будут представлены камнерезные работы Николая Ильенко и декоративные произведения Валентины Сергеевой. Выставка продолжит работу до 10 декабря, стоимость полного билета — 150 руб.

В Музее андеграунда 20 сентября пройдет лекция Тимофея Чаплюка «Музон на улице Вязов: история музыки к фильмам ужасов». На ней слушатели узнают, можно ли посредством музыки передать страх и опасность, кто создал правила написания музыки к хоррорам и почему в «ужастиках» нередко звучат веселые саундтреки. На встрече будут обсуждаться киноленты «Психо», «Суспирия», «Хэллоуин», «Нечто» и «Экзорцист». Стоимость входного билета на лекцию — 300 руб.

Спектакли

В Коляда-театре 17 сентября покажут спектакль «Письма в никуда» по пьесам Николая Коляды, Романа Козырчикова, Алексея Синяева и Анастасии Чернятьевой. Постановка включает четыре моноспектакля, объединенных темой одиночества и поиска любимого человека. Монолог Николая Коляды «Откудакудазачем» о женщине, которая пытается почувствовать поддержку от тех, кого уже нет, сыграет актриса театра Василина Маковцева. Монологи Анастасии Чернятьевой и Романа Козырчикова представляют собой письма двух совершенно разных женщин, которые пишут тому любимому, который, наверное, где-то есть на белом свете. Их исполнит актриса Дарья Кызынгашева. Монолог Романа Козырчикова «Бибинур» об уехавшей на юг в поисках любви казашке сыграет Виктория Лемешенко. А монолог Алексея Синяева «Взломанный», в котором звучит откровение решившегося на страшный поступок человека, исполнит актер Денис Раптанов. Премьера спектакля состоялась 28 марта 2023 года. Стоимость билета на спектакль — 700 руб.

В Ельцин-центре 18 сентября пройдет спектакль-читка «Строчка Точка Маяковский», который представит театральная платформа «В Центре». Артисты предлагают в форме поэзии поговорить о том, что думает и чувствует человек, но не всегда решается сказать. В новом проекте платформы «В Центре» прозвучат стихотворения известных и малоизвестных поэтов, центральным из которых станет Владимир Маяковский. Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

В Екатеринбурге в Театре юного зрителя 20 сентября Серовский театр драмы имени Антона Чехова представит спектакль «Дядя Ваня» режиссера Анатолия Праудина. Героям знаменитой чеховской пьесы тягостно жить, любить и меняться. Они чувствуют безвыходность и безысходность ситуации. Однако в их душах еще теплится надежда на спасение, к которому они могут прийти. Стоимость билета на спектакль — от 500 руб.

В Свердловском государственном академическом театре драмы 20 сентября в рамках гастролей Сахалинский международный театральный центр им. Антона Чехова представит постановку «Экстремалы». Сюжет рассказывает о жизни шести человек, судьбы которых переплелись — о родителях и детях, супругах и любовниках. Это история о шести попытках найти смысл жизни, зная, что его не существует, в постановке режиссера Петра Шерешевского по одноименной пьесе Фолькера Шмидта. Стоимость билета на спектакль — 1,5 тыс. руб.

На сцене Свердловского государственного академического театра драмы 21 сентября актеры Сахалинского международного театрального центра им. Антона Чехова представят спектакль «Onegin». В постановке режиссера и автора либретто Маргариты Красных известный многим сюжет предстанет под неожиданным углом. Хрестоматийный сюжет отходит на второй план, а на первый выдвигается психологическое проживание артистом своей роли. Это постдраматический спектакль-фантазия, в котором соединяются пластическая выразительность, видеопроекция и музыкальные номера. Стоимость билета — от 600 руб.

В киноконцертном зале «Космос» 21 сентября московский театр «Антреприза» покажет комедийный спектакль «Клара, деньги и любовь». По сюжету, муж Клары самоуверенно тратит деньги на лотерейные билеты, надеясь однажды выиграть миллион. Из-за этого супруги часто ссорятся. Неожиданно на пороге дома появляется любовник Клары, который оказывается другом мужа. Любовный треугольник героев становится источником комичных ситуаций, из которых лишь один из них сможет выйти победителем. В ролях: Юрий Анпилогов, Светлана Пермякова, Руслана Доронина и Олег Штефанко. Стоимость билета на спектакль — от 1,3 тыс. руб.

На сцене Тюменского большого драматического театра 22 сентября будет показан спектакль «Анна Франк» режиссера Аси Волошиной. Дневник 15-летней Анны Франк, погибшей в нацистском концлагере вошел в десятку самых читаемых книг и был переведен на 70 языках. В нем описывается, как ее семья и семья компаньона отца, спасаясь от преследования нацистов, два года скрывались на чердаке офисного здания в Амстердаме. Чувства между людьми, замкнутыми в одном маленьком пространстве, периодически обострялись, но они находили в себе силы радоваться, шутить, решать семейные вопросы и — что самое главное — любить жизнь. В спектакле прослеживается ответ на вопрос — как сохранить веру и надежду на будущее, находясь в страшных обстоятельствах. Стоимость билета — от 300 руб.

Кино

В джаз-клубе EverJazz 19 сентября в рамках проекта «Киноджаз» пройдет показ фильма «Пиковая дама» режиссера Якова Протазанова. Кинокартина была снята в 1916 году по одноименной повести Александра Пушкина. Известный сюжет произведения представлен в формате немого фильма ужасов. Дополнит просмотр живая игра аккордеониста Евгения Гуренко. Стоимость билета — 400 руб.

В Ельцин-центре 20 сентября пройдут показ фильма «Бери да помни» и встреча с режиссером Байбулатом Батуллиным и продюсером Иваном Яковенко. Кинокартина — о том, как легендарная игра «Бери да помни» меняет не только жизнь одной семьи, но и судьбы и мечты близких ей людей. Показ фильма пройдет на татарском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 21 сентября в рамках 20-ого Фестиваля израильского кино будет показана комедия «Медовый месяц в Иерусалиме» на иврите с русскими субтитрами. Когда молодожены Элеонора и Ноам заходят в свой роскошный номер, они неожиданно обнаруживают подарок на свадьбу от бывшей девушки Ноама. После ожесточенного спора они решают вернуть его. С этой целью персонажи отправляются по улицам Иерусалима и встречают разных причудливых людей. Стоимость билета на кинопоказ — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева