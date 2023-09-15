Житель Орла попал под стражу за поджог релейного шкафа

В Орловской области задержан 38-летний житель областного центра Иван Гавриленко. Его подозревают в причастности к поджогу релейного шкафа в июле этого года, сообщили «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах.

Тогда на 3-м километре перегона «Орел-2 — Кромская» обнаружили вскрытый и полностью сгоревший релейный шкаф. Подозреваемого сразу найти не удалось. По факту происшествия возбудили уголовное дело об уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Накануне оперативники орловских управлений МВД и ФСБ все же смогли вычислить и задержать возможного участника поджога. По неофициальной информации, он мог это сделать за вознаграждение в $1 тыс.

Владимир Зоркий