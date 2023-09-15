В Севастополе простились с участниками СВО, спасшими сослуживцев

В Севастополе состоялась церемония прощания с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты Дмитрием Устюговым и старшим лейтенантом Александром Новиковым, погибшими в ходе спецоперации во время спасения сослуживцев. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева
Дмитрий Устюгов родился во Владивостоке. С 2016 года служил в 810-й бригаде морской пехоты. Был участником спецоперации с первого дня. Погиб в Херсонской области, спасая раненного сослуживца.
Александр Новиков родился и вырос в Севастополе. На СВО отправился в качестве добровольца. С начала 2023 года воевал на Марьинском направлении. Погиб во время эвакуации соратников с поля боя.
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