«Отправили и руки умыли»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что депутаты «плохо работают» с законопроектами, которые республика направляет в Госдуму. По словам спикера, за последние 2,5 года нижняя палата поддержала менее 10% предложений региона. При этом некоторые законопроекты «застряли». Опрошенные «Ъ-Казань» депутаты Госдумы подтверждают, что «бывает так, что Госдума рассматривает законопроекты, внесенные 5-6 лет назад». Эксперты отмечают, что предложения Татарстана будут охотнее поддерживаться, если они будут «соответствовать желаниям» федеральных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Недовольство тем, что законопроекты Татарстана не всегда поддерживаются на федеральном уровне, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин выразил на заседании республиканского парламента в четверг. «Хочу сказать самокритично: мы плохо работаем со своими законодательными актами в Федеральном собрании РФ. На днях я собирал депутатов Госдумы, сенаторов от Татарстана, и очень серьезно поговорили на эту тему»,— отметил спикер.

По словам господина Мухаметшина, из 21 законопроекта, который направил Татарстан в Госдуму за ее текущий созыв, было рассмотрено лишь шесть. «Два поддержано, два мы сами отозвали, но идет очень тяжело»,— подчеркнул он. Спикер Госсовета рассказал, что «вынужден был встретиться» с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. «Очень серьезно обсудили этот вопрос. Застревает то в правительстве, то еще где. Я так поставил задачу: если субъект обратился, вы в определенный срок отработайте, без ответа не оставляйте. С 2022 года есть наши законодательные инициативы: застряли в каких-то бюрократических институтах»,— пожаловался спикер.

Он напомнил, что все проекты федеральных законов закреплены за главами комитетов парламента республики. Кроме того, над ними должны работать депутаты Госдумы от республики и сенаторы. «Каждое заседание начинайте с вопроса: находится на рассмотрении в Госдуме уже полгода такая-то законодательная инициатива от республики, поддержанная многими парламентами субъектов РФ,— ни слуху ни духу»,— призвал господин Мухаметшин. Он предупредил, что через «короткое время» соберет депутатов и «очень жестко» потребует отчета о продвижении законопроектов республики.

«Приняли, отправили и руки умыли. Так не пойдет, люди ждут!» — резюмировал спикер.

Напомним, Фарид Мухаметшин бессменно возглавляет Госсовет Татарстана с 1998 года, также является секретарем татарстанского отделения «Единой России». Текущий срок полномочий господина Мухаметшина истекает в 2024 году. Однако, вероятнее всего, как признавался сам спикер, в новых выборах в парламент республики он участвовать не будет.

В июле 2023 года Госдума по инициативе Татарстана приняла поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Изменения касались полномочий регионов в сфере содействия занятости населения. Также в мае в первом чтении был одобрен проект изменений в КоАП РФ об увеличении штрафов за нарушения правил охоты.

Среди отклоненных законопроектов есть инициативы республики, внесенные после расстрела казанской гимназии №175. Госсовет предлагал ужесточить контроль за оборотом оружия и расширить перечень запрещенной информации. Часть предложений республики Госдума учла при рассмотрении других законопроектов (в том числе был повышен до 21 года минимальный возраст владения оружием).

Также Госдума не поддержала предложение Татарстана запретить судам назначать наказание «ниже низшего» за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Была отклонена инициатива за введение на федеральном уровне штрафов за оскорбление госсимволов регионов (флагов, гербов и гимнов).

Часть инициатив республики находится на предварительном рассмотрении Совета законодателей при Федеральном собрании. Однако и здесь, как правило, законопроекты республики получают отрицательные отзывы. В том числе совет не поддержал предложение Татарстана отправлять студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку после окончания вуза.

Всего, по данными думской базы, Татарстана внес в нижнюю палату 16 законопроектов (часть из них перешли в работу от предыдущего созыва Госдумы). Более 20 законопроектов были направлены на «нулевое чтение» в Совет законодателей.

«В Госдуму ежегодно поступают около 3 тысяч законопроектов, а одобряются из них около 20%. При этом Госсовет Татарстана — один из самых активных парламентов регионов по частоте внесения законопроектов в нижнюю палату»,— отмечает депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов («Единая Россия»). При этом, по его словам, законопроекты должны получить множество заключений от различных ведомств. «Бывает так, что Госдума рассматривает законопроекты, внесенные 5-6 лет назад»,— объясняет он. Господин Фаррахов указывает, что нередко законопроекты сначала не поддерживаются федеральным центром. «В таких случаях не хочется, чтобы законопроект Татарстана возвращался. Иногда мы искусственно придерживаем процесс получения отрицательного отзыва. Потому что может пройти время и его поддержит федеральный центр»,— говорит господин Фаррахов.

«Спикер Вячеслав Володин недавно тоже обозначил эту проблему, что в комитетах есть много законопроектов, которые долгие годы не рассматриваются. Я думаю, что в ближайшее время их начнут рассматривать. Другое дело, что стоит вопрос о том, что не все инициативы Татарстана поддерживаются»,— полагает депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев (КПРФ). Он подтвердил, что на днях Фарид Мухаметшин собирал депутатов по этому поводу. «Я убежден, что депутатский корпус от республики, а он один из самых больших среди регионов, тоже направит усилия в эту сторону»,— заключил господин Прокофьев.

По словам политтехнолога Константина Калачева, спикер Госсовета «хочет, чтобы депутаты от Татарстана были лоббистами интересов республики». «Чтобы инициативы Татарстана проходили, они должны быть бесспорными. Надо активнее работать и с профильным комитетами, и с руководством Госдумы. Они должны соответствовать желаниям федерального правительства»,— говорит эксперт. Он полагает, что «Фариду Мухаметшину хочется показать, как он отстаивает интересы республики». «Это элемент самопиара. Это работает на то, что он главный лоббист Татарстана и его жителей. После раиса Рустама Минниханова, разумеется»,— заключает господин Калачев.

Кирилл Антонов