Кубанский агрокомплекс «Борисовский» продает «дебиторку» за 823 млн рублей

Агрокомплекс «Борисовский» выставил на торги дебиторскую задолженность за 823,8 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального ресурса сведений о банкротстве.

Лот составляют права требования размера субсидиарной ответственности ООО «Агрокомплекс "Борисовский"» к Владимиру Одинокову, который является бывшим директором и учредителем предприятия. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, в отношении бывшего главы компании возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в 2017 году. По версии следствия, злоумышленник в период с января по сентябрь 2015 года предоставил в налоговый орган недостоверные декларации, занизив сумму налога. В общей сложности фигурант скрыл налоговые платежи на сумму 26,4 млн руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Агрокомплекс "Борисовский"» зарегистрировано в 2011 году в Кропоткине. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур является основным видом деятельности предприятия.

Компания была признана банкротом в 2017 году. Сумма требований кредиторов достигала 824,3 млн руб.

Анастасия Донскова

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