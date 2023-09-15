В Свердловской области нашли труп мужчины, пропавшего два года назад

На Карпинском карьере в Свердловской области обнаружили труп. Предполагается, что тело принадлежит 39-летнему Сергею Хабибулину, пропавшему в июле 2021 года, сообщил портал Е1.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, скелетированное тело нашли рыбаки днем 14 сентября. «По одежде он предварительно опознан как без вести пропавший в июле 2021 года житель Карпинска, 1981 года рождения. Сведений о том, что смерть человека наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется»,— отметил господин Горелых.

Следственный комитет провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев. Будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и точной причины смерти.

Ева Коршунова

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