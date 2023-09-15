Группа компаний «Солар», ведущий поставщик комплексных решений кибербезопасности, презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке. Среди главных изменений — создание автономных подразделений по работе с коммерческими и государственными заказчиками, каждое из которых будет функционировать под собственным брендом; запуск центра исследования киберугроз и дополнение продуктового предложения услугой управленческого консалтинга.

«В нашей компании внедрена система постоянных улучшений. Уже сейчас в некоторых сегментах клиентского пути мы ускорились в десять раз»,— отмечает коммерческий директор «Солар» Николай Сивак.

«Россети» и Государственная электросетевая корпорация Китая заявили о намерении укреплять контакты. Имеется в виду практическая кооперация в развитии трансграничных энергетических коридоров, цифровая трансформация электросетевого комплекса, совершенствование отраслевых технических стандартов, подготовка и переподготовка кадров.

«РЖД логистика» планирует начать системные перевозки фармацевтической продукции в экспортно-импортном направлении в рамках сервиса «Фармэкспресс». Перевозка осуществляется по ускоренным маршрутам в автономных контейнерах.