Потенциал Ярославской области презентовали бизнес-сообществу Армении

При содействии правительства Ярославской области был подписан меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Ярославской области и армянским бизнес-клубом «Киликия» по итогам бизнес-встречи губернатора Михаила Евраева с представителями бизнес-кругов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Мероприятие прошло на площадке представительства правительства Ярославской области при правительстве РФ в Москве. Для участников встречи, организованной правительством области, прошла презентация инвестиционного и экономического потенциала региона. Представители ярославских и армянских предприятий выступили с коммерческими предложениями

«У Ярославской области и Армении много направлений для взаимодействия. Мы абсолютно открыты для сотрудничества, заинтересованы в привлечении инвесторов, в расширении экспорта продукции наших производителей, в установлении прямых взаимовыгодных контактов между бизнесом»,— отметил Михаил Евраев.

По словам губернатора, одним из приоритетных направлений для инвестиций является туристическая отрасль. В прошлом году область посетили 8 млн туристов, сейчас одной из задач правительства региона является наращивание турпотока в межсезонье.

Михаил Евраев отметил и большой потенциал для инвестиций в агропромышленной сфере. Губернатор поддержал предложение чрезвычайного и полномочного посла Армении Вагаршака Арутюняна о проведении в Ярославской области заседания армянского бизнес-клуба «Киликия».

Алла Чижова