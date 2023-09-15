В Ярославле в ДТП погиб 26-летний мотоциклист

В Ярославле в результате столкновения с легковым автомобилем погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ярославская область Фото: ГИБДД Ярославская область

По данным ведомства, ДТП произошло 15 сентября в 17 часов на проспекте Фрунзе. Судя по камерам видеонаблюдения, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Sonata, когда тот поворачивал налево. В результате происшествия 26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении ГИБДД.

Алла Чижова