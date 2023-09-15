Движение по мосту между Ладожской и Алексее-Тенгинской ограничат с 20 сентября

Движение по мосту через реку Кубань на автодороге между станицами Ладожской и Алексее-Тенгинской в Усть-Лабинском районе временно ограничат с 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района
В связи с ограничениями маршруты пассажирских автобусов, следующие через мост, совместят с альтернативными рейсами.
Для доступности экстренной медицинской помощи в Братском поселении будет работать дополнительная бригада врачей.
О сроках окончания запрета не сообщается.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram