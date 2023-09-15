Движение по мосту между Ладожской и Алексее-Тенгинской ограничат с 20 сентября

Движение по мосту через реку Кубань на автодороге между станицами Ладожской и Алексее-Тенгинской в Усть-Лабинском районе временно ограничат с 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

В связи с ограничениями маршруты пассажирских автобусов, следующие через мост, совместят с альтернативными рейсами.

Для доступности экстренной медицинской помощи в Братском поселении будет работать дополнительная бригада врачей.

О сроках окончания запрета не сообщается.

Анастасия Донскова

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