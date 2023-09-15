В Саратове из-за врезавшейся в дерево маршрутки в больницы попали семь человек

В Саратове восемь человек пострадали после столкновением городского маршрутного такси №46 с деревом. ЧП произошло в Ленинском районе — информация поступила в аварийно-диспетчерскую службу в 17:50 по местному времени.

ДТП произошло на проспекте 50 лет Октября рядом с храмом Петра и Павла. По предварительной версии водитель следовавшего по маршруту №46А микроавтобуса «Газель» не справился с управлением. Из восьми пострадавших семерых госпитализировали, одному потребовалась реанимация.

Помимо спасателей на месте работают медики центра медицины катастроф и «скорой помощи», а также сотрудники ДПС. Последние выясняют обстоятельства произошедшего.

Губернатор Роман Бусаргин поручил начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрию Юрину выехать на место ДТП.

Прокуратура Ленинского района контролирует работу экстренных служб на месте ДТП. В ведомстве начали проверку.

Дарья Васенина

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