Жителя Ирбитского района обвинили в убийстве патроном 1943 года

В Ирбитском районе 39-летний мужчина предстал перед судом за убийство выстрелом из обреза патроном образца 1943 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным следствия, ночью 21 января на улице обвиняемый вступил в конфликт с другим мужчиной, который ударил его по лицу, оба были в состоянии алкогольного опьянения. После этого обвиняемый отправился домой, где вооружился огнестрельным оружием. Желая расправиться с обидчиком, мужчина позвонил ему и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. При встрече с оппонентом во дворе своего дома обвиняемый выстрелил ему в живот. Пострадавшего госпитализировали, вскоре он скончался.

«В качестве орудия преступления подозреваемым было использовано нестандартное, нарезное оружие, изготовленное из гладкоствольного ружья модели «ИЖ-18» 16 калибра путем внесения самодельным способом необратимых конструктивных изменений, в результате которых орудие стало нарезным и предназначенным для стрельбы патронами 7,62 мм»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет провел проверку обстоятельств преступления. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, который уже приступил к его рассмотрению. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), за это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ева Коршунова

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