Скончался бывший главврач КМСЧ №1 Алексей Грачев

В четверг 14 сентября после продолжительной болезни скончался бывший главврач Клинической медико-санитарной части №1 Алексей Грачев, сообщили в краевом минздраве. Министерство, коллектив КМСЧ №1 и все медицинское сообщество Прикамья приносят искренние соболезнования родным и близким господина Грачева, отмечают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Грачев, фото - министерство здравоохранения Пермского края Фото: Алексей Грачев, фото - министерство здравоохранения Пермского края

Алексей Грачев родился в 1947 году в Перми, в 1971 году закончил Пермский государственный мединститут по специальности лечебное дело. Трудовой путь господина Грачева начался в медсанчасти №1 с должности цехового врача-терапевта, в 1980 году он возглавил кардиологическое отделение больницы, а в 1981 году был назначен на должность заместителя главврача по медицинской части. В 1986 году Алексей Грачев возглавил КМСЧ №1 и более 30-ти лет руководил ей. В 1994 году за многолетний труд и заслуги ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2008 году Алексея Грачева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2017 году господин Грачев вышел на пенсию.