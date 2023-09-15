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О дохлых пауках и страстных анчоусах

Объявлены победители Шнобелевской премии 2023 года

В Гарвардском университете в 33-й раз объявлены победители Шнобелевской премии, которая вручается за необычные и порой довольно странные открытия в разных областях знаний. В текущем году в числе лауреатов оказались исследования о причинах облизывания камней учеными, об ощущениях, возникающих от многочисленных повторений одного из того же слова, о том, как правильно использовать мертвых пауков, о важности подсчета волосков в ноздрях умерших людей и авторы еще шести не менее захватывающих открытий.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Лауреатом премии по химии и геологии стал палеонтолог британского Университета Лестера Ян Заласевич, очень доступно объяснивший «загадочную привычку» многих ученых облизывать камни. Оказывается, такое смачивание поверхности камня позволяет ярче и четче раскрыть текстуру минерала или окаменелости, в то время как на сухой поверхности все эти «пересекающиеся микроотражения и микрорефракции теряются» и выглядят тускло. Прийти к этому глубокому выводу Заласевичу помог личный опыт. Он как-то лизнул поднятый на обочине камешек и по ярко раскрывшейся текстуре с удивлением обнаружил, что это не обломок какого-то булыжника, а хорошо сохранившиеся ископаемые останки организма рода нуммулиты отряда фораминифер.

Шнобелевская премия по литературе присуждена группе ученых из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии, которые изучили ощущение, возникающее у людей при произнесении одного и того же слова много-много-много-много раз.

По словам авторов исследования, в такой ситуации у человека возникает противоположное «дежа вю» ощущение «жаме вю», когда хорошо знакомое слово, место или человек кажутся незнакомыми и как бы увиденными впервые.

В исследовании участвовали студенты-добровольцы, которые должны были копировать одно и то же слово много раз до тех пор, пока не почувствуют некоторое «семантическое пресыщение». Обычно это чувство возникало у волонтеров примерно через минуту, когда они успевали скопировать слово 30 раз. По словам участников эксперимента, в какой-то момент они чувствовали, что слова теряют свой смысл, кажутся набором букв, а не целым словом. Более того, авторам исследования удалось доказать, что ощущение «жаме вю», скорее, может возникнуть у тех, кому знакомо ощущение «дежа вю», и это, видимо, доказывает связь между этими двумя странными ощущениями.

Премию по инженерной механике группе ученых из Индии, Китая, Малайзии и США помогли получить дохлые пауки. Общеизвестно, что у мертвых пауков все их восемь ног подобраны к телу. Не пропадать же столь ценному свойству, решили ученые и придумали, как это можно использовать. Например, в качестве механического захвата мелких предметов. За разгибание ножек у пауков отвечает нечто вроде внутренней гидравлической камеры, которая с помощью клапанов способна двигать как каждой ножкой по отдельности, так и в любом сочетании или всеми сразу. Со смертью паука эта система перестает работать, и ножки складываются.

Но стоит воткнуть в дохлого паука шприц и подать в его гидравлическую камеру воздух, как ножки распрямляются. И вот таким образом распрямив ножки пауку, можно поднести его к какому-нибудь мелкому предмету, расположить паука так, чтобы ножки охватывали края этого предмета, а потом вытянуть воздух шприцем — ножки паука сожмутся и захватят предмет. Ученые опробовали этот механический захват на самых разных предметах, включая другого дохлого паука и кусок засохшей монтажной пены.

Как оказалось, дохлый паук способен поднять предметы весом в 1,3 раза больше, чем его собственный. Причем одного дохлого паука хватает на 1 тыс. таких поднятий.

А вот другой группе ученых, чтобы получить Шнобелевскую премию по медицине, пришлось иметь дело не с мертвыми пауками, а с мертвыми людьми. Эти ученые подсчитывали волоски в ноздрях трупов (10 мужских и 10 женских). Исследования проводились в рамках изучения очаговой алопеции, при которой у человека местами выпадают волосы на голове и лице, включая слизистую носа. Ученые установили, что такие люди больше других подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей, страдают от аллергий, а также сухости слизистой носа. В процессе исследования было установлено, что в одной ноздре у человека помещается 120–122 волоска и длина одного волоска составляет от 0,81 до 1,035 см.

Премию в области коммуникаций присудили группе ученых, исследовавших «умственную активность людей, умеющих произносить слова задом наперед». Для участия в экспериментах были приглашены двое добровольцев из испанского города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, жители которого известны своей способностью общаться, переворачивая слова. Для сравнения были приглашены еще 18 обычных людей. Все они выполняли разные задания, связанные с говорением, изменением слов, запоминанием, повторением и т. п. Всем участникам было сделано сканирование мозга.

Оказалось, что у тех двух испанцев объем серого вещества мозга был больше, чем у обычных людей, и объем белого вещества был больше в тех частях мозга, которые отвечают за языковые функции. То есть, сделали вывод авторы исследования, «связанные с языком нейропластические изменения могут происходить и при таких нетипичных формах использования языка, которые не используются широко в повседневной жизни или не оттачиваются с помощью профессиональной подготовки».

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) была учреждена в 1991 году американским журналом Annals of Improbable Research в качестве антипода Нобелевской премии. Изначально принцип определения достойных награждения звучал так: «За исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Позже формулировку скорректировали: премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют рассмеяться, а потом — задуматься». Шнобеля дают ежегодно в Гарварде, у премии нет постоянного списка номинаций и нет денежного эквивалента. Тем не менее церемония объявления лауреатов и награждения, проходящая по традиции в Театре Сандерса Гарвардского университета, остается одним из самых освещаемых событий в мире науки.

Шнобелевскую премию в области здравоохранения получил южнокорейский изобретатель «умного» унитаза Сон Мин Пак. Созданное им устройство способно делать анализ мочи и кала прямо в процессе мочеиспускания и дефекации, анализировать качество и напор струи мочи по звуку, а вдобавок еще делать фото анального отверстия на случай развития геморроя или других проблем. Результаты анализов и фото передаются унитазом на смартфон для дальнейшего изучения. Но и это еще не все. «Умный» унитаз способен отличать одного пользователя от другого благодаря сканеру для отпечатка пальца, и тогда анализы разных людей (и фото) не будут перепутаны и отправлены не тому, кому надо.

Японские исследователи Хомэи Миясита и Хироми Накамура стали лауреатами премии в области питания за анализ того, каким образом электрификация палочек для еды и трубочек для питья меняет вкус пищи и напитков. Ученые посетовали на то, что у человека вкусовые рецепторы есть только на языке, да и те способны ощутить лишь незначительную долю вкусовых качеств пищи. То ли дело некоторые рыбы из отряда сомообразных, у которых такие рецепторы расположены по всему телу, что позволяет им почувствовать вкус всего, к чему они прикасаются, и ощутить все химические вещества, растворенные в воде.

Чтобы помочь людям в полной мере почувствовать вкус пищи и напитков, ученые подсоединили к палочкам для еды и к трубочкам для питья электроды и пустили по ним ток. У продукта при этом появляется «электрический привкус», усиливающий вкус для человека.

Премию в области образования вручили за изучение скуки учащихся и учителей во время учебного процесса. Международная группа ученых изучала вопрос скуки на примере 437 школьников и 17 учителей из двух средних школ в Гонконге. Исследование доказало, что скука негативно сказывается на процессе обучения. Скучающие ученики теряют мотивацию к учебе, получают плохие оценки и вообще не блещут знаниями. Установлено, что скучают учащиеся иногда не сами по себе, а потому, что учителя навевают на них скуку. Среди выводов исследования также и то, что не обязательно сидеть на скучном уроке, чтобы начать скучать, достаточно просто подумать о том, что предстоящий урок может быть скучным, чтобы уже почувствовать скуку и нежелание на него идти.

За что присудили Шнобелевскую премию в 2022 году

Премия по психологии была вручена за эксперименты на городской улице, в ходе которых анализировалось количество прохожих, останавливающихся и смотрящих вверх, когда увидят других стоящих и смотрящих вверх людей. Отмеченное премией исследование было проведено социальным психологом Стэнли Мильграмом еще в 1963 году, но только сейчас оно было оценено по достоинству. Эксперимент проводился на одной из людных улиц Нью-Йорка. Ученый использовал целевую группу людей, которые стояли на месте и по команде поднимали головы вверх, и оценивал, сколько прохожих останавливались рядом с этой группой и тоже смотрели вверх. Многоразовое повторение эксперимента с разным размером целевой группы показало, что именно размер группы является ключевым фактором, влияющим на количество повторяющих ее действия прохожих.

Если один человек будет стоять, задрав голову, остановятся только 4% прохожих, а вот если 15 будут стоять, тогда 40% прохожих остановятся и задерут головы.

А вот сколько по времени прохожие будут стоять с задранными головами, зависит от того, насколько интересным будет объект, на который они смотрят.

И, наконец, премию по физике вручили за исследование того, как сказывается на перемешивании и устойчивости слоев морской воды сексуальная активность анчоусов. К слову сказать, перемешивание слоев морской воды — очень важное явление, которое влияет на температуру воды, ее соленость, насыщенность питательными веществами и тому подобное, и даже на климат. Ранее считалось, что перемешиванию морской воды способствуют течения, ветры, приливы и отливы и тому подобные факторы. Но международная группа ученых выявила и еще один, незамеченный прежде фактор — размножение анчоусов. Эти крошечные рыбешки, по оценкам ученых, своей активностью по продолжению рода создают настолько «сильную биофизическую турбулентность», что слои морской воды хорошо перемешиваются.

Алена Миклашевская

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