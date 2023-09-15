«Неометрия» открывает корпоративную программу развития для студентов КубГТУ

Федеральный девелопер «Неометрия» принял участие в Инженерно-строительном форуме «Строительная отрасль в условиях новых вызовов», организованном Кубанским государственным технологическим университетом для студентов, заинтересованных в повышении уровня своего образования.



Директор по персоналу инвестиционной компании Alias Group (федеральный девелопер «Неометрия» входит в структуру холдинга) Юлия Зайцева сообщила о планах девелопера по привлечению студентов на стажировку через проведение совместных с КубГТУ мастер-классов, лекционных занятий, встреч с руководителями компании.

«Мы разработали корпоративную программу работы с выпускниками вузов NEOСтарт, которая заключается в привлечении наиболее талантливых студентов на вакантные позиции в компании. Мы намерены сотрудничать с лучшими прямо со студенческой скамьи и осуществлять специальную практическую подготовку молодых специалистов, учащихся на последних курсах, по профессиям, особенно ценных для рынка», – отметила Юлия Зайцева.

В рамках Форума также состоялся конкурс студенческих научных работ, победители получили специальные призы от «Неометрии». В состав жюри конкурса вошёл заместитель директора проектного бюро Archivista (входит в Alias Group) Денис Калюжный.

Важность подобных мероприятий для компании заключается в возможности осуществить взаимодействие с будущим сотрудником ещё в момент, когда он учится в вузе и только намечает свой дальнейший карьерный путь – так считают и преподаватели, и те, кого пригласили выступить на Форуме на различных дискуссионных площадках. Разговор о кадрах проходил в рамках секции «Кадровый резерв в строительстве».

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