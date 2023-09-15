«Всякие сказки», сражения викингов и «Мираж»

На следующей неделе в Нижнем Новгороде откроются фестивали документального кино, духовых оркестров и исторической реконструкции, заработает выставка о сказках, пройдут выступления по дрессуре, лекции о крови и астрофизике. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монтаж выставки «Всякие сказки» в Пакгаузах

Фото: Нижегородский художественный музей Монтаж выставки «Всякие сказки» в Пакгаузах

Фото: Нижегородский художественный музей

16 сентября в Пакгаузах на Стрелке откроется выставка «Всякие сказки». В экспозиции — более 50 произведений живописи, графики, скульптуры, которые были созданы в течение двух лет специально для этого проекта. 15 московских художников обратились к сказочным сюжетам и персонажам. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

16 сентября в Автозаводском парке пройдет показательные выступления по дрессуре «Наши лучшие друзья». Собаки восьми пород — от чихуахуа до ротвейлера — покажут различные трюки и умения в поиске предметов по запаху и дисциплинах апортовка и дог-фрисби. Кинологи дадут посетителям советы по воспитанию питомцев. Вход свободный.

16 сентября на центральной площади парка «Швейцария» пройдет фестиваль духовых оркестров. На мероприятии выступит оркестр штаба Приволжского округа войск нацгвардии РФ, оркестр Нижегородского музыкального училища имени Балакирева, коллектив духовых инструментов «Brass +» и группа «Brevis Brass Band». Вечером на сцену выйдет певец Сергей Пенкин. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Polnalyubvi во время выступления

Фото: vk.com/polnalyubvi Певица Polnalyubvi во время выступления

Фото: vk.com/polnalyubvi

16 сентября в арт-пространстве «Цех» на улице Варварской, 32 пройдет аудиовизуальный концерт инди-поп певицы Polnalyubvi (Марина Демещенко). Билет стоит 1,5 тыс. руб.

16 сентября в Информационном центре по атомной энергии на улице Семашко, 7Б состоится лекторий «Цвета науки. Красный». Пройдут две лекции: «Покраснение в астрофизике» и «Такая загадочная кровь». Посещение бесплатное, нужно предварительно зарегистрироваться.

16 и 17 сентября в Пакгаузах — фортепианный концерт «Уникальное путешествие через два столетия. Подлинность звука». Народный артист Алексей Любимов исполнит сочинения Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена на исторических роялях XIX века. В продаже остались билеты от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники фестиваля исторической реконструкции «Приволжский штандарт»

Фото: vk.com/pshfestival Участники фестиваля исторической реконструкции «Приволжский штандарт»

Фото: vk.com/pshfestival

16 и 17 сентября в музее деревянного зодчества «Щелоковский хутор» пройдет фестиваль «Приволжский штандарт». Зрители смогут увидеть реконструкции сражений викингов, стрельцов, солдат времен наполеоновских войн и древнеримских воинов, посетить выставки, ярмарку и мастер-классы. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

17 сентября в Дворце культуры Автозавода на улице Героя Смирнова, 12 выступит группа «Мираж». В составе 80-х-90-х годов коллектив исполнит свои главные хиты. Билеты от 1,4 тыс. руб.

17 сентября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 пройдет лекция «Лондон Хогарта» по выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта». Посетителям расскажут, каким был Лондон середины XVIII века, как жили и развлекались его жители. Билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей

20 сентября в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет лекция «Большие данные в мире сетевых технологий». Какие данные можно назвать большими? Какую роль они играют в науке и повседневной жизни? Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

21 сентября Театр драмы откроет 226-й театральный сезон премьерой спектакля «Изергиль» по рассказу Горького. Билеты от 400 руб.

21 сентября в Театре комедии спектакль «Птица счастья» по рассказам Чехова «Княгиня» и «Душечка». Билет стоит 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Beat Film Festival 2023. Кадр из документального фильма "Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор" / Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV США, 2023 Режиссер: Аманда Ким

Фото: Curatorial; Lone Palm Films Beat Film Festival 2023. Кадр из документального фильма "Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор" / Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV США, 2023 Режиссер: Аманда Ким

Фото: Curatorial; Lone Palm Films

21 сентября в городе откроется фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Площадками мероприятия станут кинотеатры «Рекорд», «Орленок» и «Синема Парк Фантастика». В программу вошли фильмы об истории основоположника видеоарта Нам Джун Пайке, появлении и развитии звукового кино, Хичкоке и Линче. Билеты по 250 руб.

С 22 по 24 сентября в «Арсенале» пройдет десятый фестиваль текстов об искусстве «Вазари». Тема этого года — «Искусствоведы». Запланированы дискуссии и лекции, будет работать книжная галерея, состоится концерт ансамбля NeoBarocco. Посетить концерт можно за 500 руб., остальные события можно посетить бесплатно по регистрации. Полная программа — на сайте «Арсенала».

Подготовила Елена Ковалева