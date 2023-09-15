Суд в Петербурге восстановил на работе незаконно уволенного полицейского

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск экс-полицейского Владимира Ефименко к районному УМВД о признании незаконным приказа о его увольнении. Мужчина просил восстановить его на работе и выплатить компенсацию.

Как сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба городских судов, истец указал, что служебный контракт с ним был расторгнут, и его уволили со службы в органах внутренних дел по выслуге лет. При этом, по словам господина Ефименко, процедура была произведена с грубыми нарушениями. В частности, с истцом не провели беседу об основаниях увольнения и о полагающихся выплатах и компенсациях. Кроме этого, по утверждению бывшего полицейского, его подписи на связанных с увольнением документах были сфальсифицированы.

Представитель ответчика на судебное заседание явился, против удовлетворения иска возражал.

В итоге Невский райсуд обязал руководство УМВД восстановить Владимира Ефименко на службе. Также с управления были взысканы средний заработок за время вынужденного прогула полицейского в размере более 358 тыс. рублей и компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте