«Ким Чен Ын оживил повестку»

Александр Лукашенко предложил подумать о развитии интеграции России, Белоруссии и Северной Кореи. Белорусский лидер заявил об этом в Сочи перед началом переговоров с Владимиром Путиным. Президент России, со своей стороны, ответил на пассаж госсекретаря США Энтони Блинкена относительно того, что «танго танцуют вдвоем». Этим глава Госдепа хотел сказать, что Москва не желает вести переговоры по украинскому урегулированию. По мнению политического обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Дризе, Кремль дает понять, что в противостоянии с Западом он совсем не одинок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Сочи состоялась очередная мини-пресс-конференция с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Посвящена она была в том числе и пребыванию в России председателя КНДР Ким Чен Ына. Глава Белоруссии первым делом предложил подумать о сотрудничестве на троих — между Минском, Москвой и Пхеньяном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам.

Александр Григорьевич обещал рассказать коллеге о недавнем визите в Экваториальную Гвинею и личных контактах с очень известным и продвинутым человеком. Скорее всего, имеется в виду 81-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого, что правит этой страной 44 года.

Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что сотрудничество РФ и КНДР ничего не нарушает. Измышления западной прессы о том, что на фронтах появятся какие-то северокорейские добровольцы, — чушь полная. Что же касается недавних пассажей Америки о переговорах вроде того, что танго танцуют вдвоем и Москва говорить ни с кем ни о чем не хочет, общий смысл такой: сами сначала танцевать научитесь, а потом рассуждайте.

Президент России Владимир Путин: Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать танго. Это, конечно, изумительная музыка, движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы. Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка».

Наверное, можно говорить о неких планах создать новое объединение — Россия—Белоруссия—Северная Корея—Африка. Есть, правда, проблема: КНДР находится под международными санкциями Совета Безопасности ООН, и Россия в этом тоже участвует. Подобное обстоятельство может, скажем так, осложнить успешное сотрудничество. Об этом, собственно, и говорилось все эти дни.

Что касается Черного континента, контакты с ним, конечно же, налаживаются, но для создания чего-то такого осязаемого нужны время и деньги. С этим сейчас непросто. И еще желательно, чтобы Запад не строил козни, а он продолжает это делать. Но союз России и Белоруссии крепок, в этом мире мы не одни и противостоять якобы демократическим силам вполне способны.

Все это было и раньше, но сейчас, как мы видим, повестку оживил еще и товарищ Ким Чен Ын. Незаметно, чтобы Запад по этому поводу как-то серьезно приуныл. Может быть, даже и наоборот. Они там тоже что-то такое соображают, причем отнюдь не на троих, а явно на большее число участников. Но мы же понимаем: ничего у них не получится — они даже танго танцевать не умеют, не то что судьбы мира решать.

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