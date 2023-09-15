На Урале ГИБДД проводит рейды против пьяных водителей

Госавтоинспекция Свердловской области в ближайшие дни проведет рейды по пресечению грубых нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Начиная с 15 сентября наряды ДПС будут патрулировать трассы днем и ночью, с включенными звуковыми и световыми спецсигналами, чтобы пресекать нетрезвых водителей, выезд на полосу встречного движения и несоблюдение скоростного режима.
Экипажи ДПС будут патрулировать региональные и федеральные дороги, а также сельские территории и выезды из городов.
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан быть внимательнее и сообщать в дежурную часть полиции о случаях нетрезвого вождения. Очевидцы нарушений ПДД могут сообщить о них по телефону 02 или 112.