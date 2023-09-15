В Орле задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Орловской области задержали 38-летнего жителя областного центра Ивана Гавриленко по подозрению в поджоге релейного шкафа, которое произошло минувшим летом. Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, он заключен под стражу в СИЗО-1 в Орле.

Преступление, в котором подозревают мужчину, было совершено 9 июля на третьем километре перегона Орел-2—Кромская. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в двух метрах от железнодорожного полотна вскрытый релейный шкаф, выгоревший полностью. С места преступления оперативники изъяли пару хозяйственных прорезиненных перчаток и кусок материи. В МВД тогда возбудили уголовное дело об уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По неофициальной информации, подозреваемый пошел на преступление за вознаграждение от незнакомого человека, связавшегося с ним через мессенджер и предложившего за поджог $1 тыс. Оплату мужчина в итоге получил на криптокошелек, уточняет Baza.

Сергей Толмачев, Воронеж