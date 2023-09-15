Бастрыкин запросил доклад по делу о долгах по зарплате фирмы «ПСК Габион»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты зарплаты сотрудникам краснодарской фирмы «ПСК Габион» с февраля прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Работники компании неоднократно обращались к руководству, но вопрос так и не был решен, из-за чего сотрудники организации вынуждены были уволиться.

«До настоящего времени задолженность по заработной плате перед работниками не погашена»,— говорится в сообщении.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «ПСК Габион» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Организация принадлежит Артему Свинухову. По итогам 2021 года выручка компании составила 84,7 млн руб., чистая прибыль — 169,4 млн руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram