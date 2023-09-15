Налоговая служба инициировала банкротство ООО «Газмашпроект»

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области (УФНС) подало в арбитражный суд заявление о банкротстве ООО «Газмашпроект», подрядчика ПАО «Газпром», СИБУР и ЛУКОЙЛ. Сумма исковых требований превышает 684,4 млн руб., следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Газмашпроект» специализируется в экспертизе промбезопасности, диагностировании оборудования, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, отмечается на сайте компании. Также организация, разрабатывает, ремонтирует и обслуживает энергетическое оборудование. Дата судебного заседания по иску ФНС пока не назначена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газмашпроект» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2004 году с уставным капиталом 3 млн руб. Компанией в равных долях владеют ООО «НПО Газтехномаш» Сергея Панарина и ООО «Совенго» Сергея Шихова. Генеральный директор Игорь Горяев. Выручка организации от продажи в 2022 году составила 639,7 млн руб., чистая прибыль – 22,7 млн руб.

Владимир Зубарев