Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о совместном проекте ресторанной группы Pinski Gastronomic House и пивного бренда Abbe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abbe Фото: Abbe

Бельгийская брассери Abbe на Цветном — новый проект ресторатора Алексея Пинского (ему также принадлежат Regent, Narval и Farang, который сейчас готовится к перезапуску) в партнерстве с пивным бельгийским брендом Abbe.

Место получилось демократичным и в тоже время стильным, поскольку ориентировано не на маскулинный формат со спортивным уклоном, а на универсальные эногастрономические ценности, уравнивающие мужчин и женщин, пиво и вино, а также куриные крылья баффало и мидии в соус блю-чиз с фисташками.

В винной карте Abbe — 120 позиций с упором на рекольтанты, в пивной карте — 212 сортов напитка, разумеется, не только бельгийского. При этом сет из трех сортов Abbe презентуется всем гостям бесплатно.

За кухню отвечает молодой шеф Константин Павленко, хорошо знающий кулинарную тему smokie. В меню есть достойная томленая говяжья грудинка с белокочанной капустой кимчи, безупречные свиные ребра барбекю, настоящий бельгийский «пом фри» с «папричным» соусом и несколько видов хрустящих картофельных вафель с разными начинками.

То, что Алексей Пинский перешел из премиального формата в middle, благотворно сказалось на уровне кухни Abbe.

Можно не сомневаться, что качество продуктов и тщательность исполнения даже самых простых пивных блюд тут будут строго контролироваться. А что еще надо интеллигентному человеку, решившему вечером расслабиться за пинтой-другой бельгийского эля?