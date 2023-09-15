Летом 2023 года курорт «Красная Поляна» посетили более 720 тысяч гостей

На Красной Поляне подвели итоги лета 2023 года. С июня по август курорт посетили более 720 тыс. гостей. Их них 327 тыс. туристов провели там один день отдыха, а порядка 395 тыс. гостей предпочли остановиться в отелях курорта и провести в горах несколько дней своего отпуска.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Всего за три летних месяца отели курорта посетило на 9% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой турпоток был зафиксирован в пик сезона в августе, что объясняется хорошей погодой в горах и высокой численностью туристов в Сочи.

Основную часть аудитории составили семьи с детьми. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года детский турпоток увеличился на 12%. В первую очередь этому способствовала развитая инфраструктура курорта «Красная Поляна», адаптированная под потребности разных возрастных групп, широкий спектр активностей и развлечений, которые подходят даже для самых маленьких гостей. Также туристов привлекают спа-центры, открытые бассейны и два медицинских центра, позволяющие проводить отдых с пользой для здоровья и максимальным комфортном.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

В этом летнем сезоне курорт «Красная Поляна» запустил первый на отечественным рынке устойчивый трупродукт «Наполни свое лето». Он разработан с учетом принципов концепции устойчивого развития. С момента внедрения Стратегии устойчивого развития курорт «Красная Поляна» разработал такое количество различных продуктов, исключающих негативное воздействие на природу, что смог предложить гостям пакетное предложение, состоящее только из них. Предложение «Наполни свое лето» создавалось в течение всего 2022 года. Были проведены широкомасштабные исследования целевой аудитории, которые показали изменение в предпочтениях гостей. К любителям зимних видов спорта и активного туризма присоединились ценители комфортной инфраструктуры, здорового образа жизни, приверженцы осознанного подхода к путешествиям.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Предложение включало размещение в отелях, сертифицированных по международному стандарту «Зеленый ключ», прогулочный билет на канатную дорогу, экскурсию по экотропе, прогулку на велосипедах по живописным окрестностям Красной Поляны и занятия йогой с видом на горные вершины.

В продажу пакетное предложение было запущено 3 апреля 2023 года. Первые гости, выбравшие данный пакет, приехали на курорт 17 июня, действовало пакетное предложение до 31 августа. За три летних месяца им воспользовались несколько тысяч человек.

Глубина бронирования в летнем сезоне 2023 составила две-три недели. Также на отдельных объектах размещения был отмечен рост числа бронирований буквально за несколько дней до или непосредственно в дату заезда. Общая загрузка отелей выросла на 10%.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

В настоящий момент на курорте представлено уже осеннее пакетное предложение «Яркие осенние каникулы», которое включает бесплатное проживание в отелях с завтраками для детей, программу из пяти активностей, а также два приятных сувенира на память. Гостям доступно размещение в апартаментах и отелях 4-5* с бассейнами и SPA-комплексами.

Параллельно курорт «Красная Поляна» уже начал активную подготовку к зимнему сезону. Продажа сезонных ски-пассов стартовала в июле, сейчас их еще можно купить с существенной выгодой, в сентябре и октябре скидка составит 15% на взрослый и 30% на детский ски-пасс. Также гостям доступно ранее бронирование проживания в отелях и комплексе апартаментов.

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НАО «Красная поляна», krasnayapolyanaresort.ru