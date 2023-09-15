Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников ушел в отставку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял отставку министра здравоохранения региона Владимира Колесникова, сообщает пресс-служба главы региона.

Распоряжение об увольнении главы ведомства губернатор подписал сегодня. Отмечается, что Владимир Колесников уволился по собственному желанию.

Владимиру Колесникову 50 лет. Он уроженец Ставрополья. По специальности —хирург. Образование получил в Ставропольской медицинской академии. До 2020 года возглавлял краевой клинический кардиологический диспансер. В июне 2020 года возглавил министерство здравоохранения края, которым руководил в течение трех лет.

Анастасия Назарова