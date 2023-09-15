Из Москвы в Симферополь назначили дополнительный поезд

Из Москвфы в Симферополь назначили дополнительный поезд. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поезд №175/176 будет курсировать между столицей и региональным центром Крыма с 7 октября.

«В его составе будут преимущественно плацкартные вагоны, а также купе»,— говорится в сообщении.

Состав будет отправляться с Павелецкого вокзала в 00:55 в ежедневном режиме с 12 по 26 октября (кроме 19 октября). Из Симферополя поезд будет выезжать в 01:25 с 7 по 24 октября (кроме 9,10 и 11 октября). В остальные дни с сентября по декабрь на маршрут назначен поезд №177/178.

Анастасия Донскова

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