Сервис «Кухня на районе» начал работать в Петербурге

Cлужба доставки еды «Кухня на районе» вышла на рынок Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-СПб» рассказал ее представитель. Сервис будет работать в партнерстве с «Самокатом», который будет заниматься доставкой блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Кухня на районе» управляет 54 dark kitchen в Москве. Ее в 2017 году основали бывшие топ-менеджеры «Рокетбанка» Алексей Колесников, Кирилл Родин и Олег Козырев. С мая 2020 года 84,7% проекта принадлежит «О20 Холдинг». Выручка управляющего «Кухней на районе» ООО «Локалкитчен» в 2022 году составила 2,7 млрд рублей, чистый убыток — 1,6 млрд рублей, указано в базе kartoteka.ru.

Выход на рынок второго крупнейшего города России логичный шаг, тем более, что треть жителей Санкт-Петербурга регулярно бывают в Москве и уже знакомы с сервисом, объясняет директор по развитию «Кухни на районе» Семен Аббакумов. У «Самоката» уже есть готовая инфраструктура, которая позволит быстро развиваться, добавил он.

На начальном этапе в меню сервиса представлено 10% меню, но в течение двух месяцев его планируется расширить. Сейчас блюда «Кухни на районе» представлены в 20 центрах формирования заказов «Самоката», но в перспективе зона покрытия будет увеличена.

Константин Куркин

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