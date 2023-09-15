В Тольятти прокуратура обнаружила нарушения при перевозке пассажиров

В Центральном районе Тольятти при проверке деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, обнаружены нарушения, сообщает районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Установлено, что организациями допускаются нарушения требований законодательства в сфере транспортного обслуживания населения, в частности – внутри транспортного средства не имелось информации о водителях, о номере лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами и наименования органа, выдавшего данную лицензию»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в транспортных средствах отсутствовали кнопки оповещения водителя о необходимости открывания двери для выхода на остановке, а также таблички для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Прокурор района внес в адрес организаций представления, которые находятся на рассмотрении.

Сабрина Самедова