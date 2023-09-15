Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти прокуратура обнаружила нарушения при перевозке пассажиров

В Центральном районе Тольятти при проверке деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, обнаружены нарушения, сообщает районная прокуратура. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Установлено, что организациями допускаются нарушения требований законодательства в сфере транспортного обслуживания населения, в частности – внутри транспортного средства не имелось информации о водителях, о номере лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами и наименования органа, выдавшего данную лицензию»,— говорится в сообщении.      

Кроме того, в транспортных средствах отсутствовали кнопки оповещения водителя о необходимости открывания двери для выхода на остановке, а также таблички для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Прокурор района внес в адрес организаций представления, которые находятся на рассмотрении.     

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...