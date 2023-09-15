В Самарской области общественная организация попытается отменить тариф на вывоз ТКО

В Самарской области образована общественная организация «Центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и социального благополучия жителей». На пресс-конференции 15 сентября создатели центра, депутаты Михаил Матвеев, Максим Федоров и Дмитрий Асеев, рассказали, что одна из первых задач организации – «отмена в регионе завышенных нормативов и тарифов на вывоз ТКО» и «наведение порядка в “мусорной реформе”».

Организация подаст иск о признании недействительными нормативов в начале октября.

«Депутат может выступать в судах заявителем по делам, которые касаются его лично. Одна из острых тем в Самарской области – мусорная реформа. Деньги, которые люди платят за вывоз, складываются из завышенного норматива и тарифа. И усугубляется это тем, что норматив исчисляется из квадратного метра площади. Это нераспространенная ситуация в России. Несколько лет назад группа депутатов КПРФ пыталась через суд защитить интересы граждан по этому вопросу. Суды были проиграны. Мы тогда вынуждены были выступать в защиту собственных интересов. А общественная организация может выступать в защиту неограниченного круга лиц»,– пояснил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Как рассказали создатели центра на конференции, организация также будет заниматься вопросами экологии и ЖКХ, свалок, состоянием жилого фонда.

Ситуацию прокомментировал директор ООО «ЭкоСтройРесурс» (регоператор по обращению с ТКО) Михаил Захаров: «Уже неоднократно по сфере ТКО проходили суды различного уровня, вплоть до Верховного, в которых депутат Матвеев проигрывал и не предоставлял суду каких-либо убедительных доводов. За 5 лет самарский тариф ТКО был проиндексирован лишь один раз, хотя в 85 регионах повышение коммунальных услуг были до двух раз каждый год». По словам господина Захарова, ФАС России уже проверял тариф ТКО и приказы органов исполнительной власти, уполномоченных устанавливать тарифы и нормативы.

Ани Айвазян