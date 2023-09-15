Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Будущее видится в светлых тонах

Каких перспектив в стране ожидают россияне

Каждый третий гражданин России считает, что через полгода-год жизнь в стране станет лучше, чем сегодня. Примерно столько же полагают, что изменений не произойдет, а один из шести опасается, что будет только хуже. Опрос провел фонд «Общественное мнение». Относительно своего личного благополучия и своей семьи респонденты оказались более оптимистичны. Около 40% участников опроса ждут в ближайшее время улучшений. Подавляющее большинство из тех, кто смотрит в будущее позитивно, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Приподнятое настроение, которые отмечают подобные опросы, связано с особенностями формулировок, заметил доцент департамента социологии Высшей школы экономики Сергей Давыдов:

«Вопрос сформулирован таким образом, что каждый человек вкладывает в него свой смысл.

Социальный оптимизм достаточно абстрактен: Кто-то хочет новую работу, кто-то пойдет учиться, кто-то надеется на финансовое улучшение ситуации. Это все образует такой интегральный ответ.

С одной стороны, ситуация выглядит как достаточно спокойная, несмотря на то, что идет СВО. Для большинства людей эти сложности фактически незаметны. И военные действия тоже в какой-то момент закончатся, и с этим тоже может быть связан оптимизм, потому что наступит мир, жизнь улучшится».

Социологи оценили адаптацию россиян к геополитическим изменениям

Исследования показывают, что лучше всего настроение у молодых россиян в возрасте до 30 лет. Уже несколько лет замеры их жизненного оптимизма уверенно движутся вверх.

Оказалось, что именно эта категория жителей страны самая финансово благополучная и независимая, пояснила кандидат политических наук, директор проектов фонда «Общественное мнение» Людмила Преснякова:

«Мы анализировали динамику за разные годы. Раньше, например, была такая история: сбережения обычно делали пенсионеры, а молодежь всегда не так внимательно к этому относилась.

Но с 2018 года пошел разрыв этого тренда. Молодые люди до 30 лет сначала сравнялись с пенсионерами по этому показателю, а потом они пошли в разные стороны.

Какова покупательская активность россиян

У первой категории граждан появились сбережения, а пожилые россияне перестали быть лидерами в этой сфере: всего треть с небольшим из них имеют накопления. То есть лучше всего у нас живет молодежь. У нее выше уровень дохода, выше зарплаты и меньше трат.

По сравнению с более старшими поколениями, которым нужно одновременно поддерживать и своих детей, и родителей, молодые люди живут благополучнее всего. У них и психологический оптимизм здесь складывается, и позитивный настрой, реально подкрепленный тем, какая у них материальная ситуация. Они реально живут лучше».

Между тем 16% респондентов признались аналитикам фонда «Общественное мнение», что растеряны и не знают, чего ждать для своей страны в будущем.

Эксперты оценили старые и новые страхи россиян

Читать далее

При этом другой опрос «Левада-центра», признанного Минюстом иноагентом, говорит о том, что подавляющее большинство — 80% респондентов — считают Россию великой страной. В списке государств, которые россияне считают великими, всего три позиции.

Кроме России, в нем есть Китай (доля уверенных в его величии за последние 20 лет утроилась) и США. Вера в величие Америки, наоборот, сократилась в два раза.

Отношение к США, Евросоюзу и Украине остается негативным, однако за последние месяцы неприязнь немного ослабла, следует из недавнего опроса «Левада-центра».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...