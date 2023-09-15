Будущее видится в светлых тонах

Каждый третий гражданин России считает, что через полгода-год жизнь в стране станет лучше, чем сегодня. Примерно столько же полагают, что изменений не произойдет, а один из шести опасается, что будет только хуже. Опрос провел фонд «Общественное мнение». Относительно своего личного благополучия и своей семьи респонденты оказались более оптимистичны. Около 40% участников опроса ждут в ближайшее время улучшений. Подавляющее большинство из тех, кто смотрит в будущее позитивно, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Приподнятое настроение, которые отмечают подобные опросы, связано с особенностями формулировок, заметил доцент департамента социологии Высшей школы экономики Сергей Давыдов:

«Вопрос сформулирован таким образом, что каждый человек вкладывает в него свой смысл.

Социальный оптимизм достаточно абстрактен: Кто-то хочет новую работу, кто-то пойдет учиться, кто-то надеется на финансовое улучшение ситуации. Это все образует такой интегральный ответ.

С одной стороны, ситуация выглядит как достаточно спокойная, несмотря на то, что идет СВО. Для большинства людей эти сложности фактически незаметны. И военные действия тоже в какой-то момент закончатся, и с этим тоже может быть связан оптимизм, потому что наступит мир, жизнь улучшится».

Исследования показывают, что лучше всего настроение у молодых россиян в возрасте до 30 лет. Уже несколько лет замеры их жизненного оптимизма уверенно движутся вверх.

Оказалось, что именно эта категория жителей страны самая финансово благополучная и независимая, пояснила кандидат политических наук, директор проектов фонда «Общественное мнение» Людмила Преснякова:

«Мы анализировали динамику за разные годы. Раньше, например, была такая история: сбережения обычно делали пенсионеры, а молодежь всегда не так внимательно к этому относилась.

Но с 2018 года пошел разрыв этого тренда. Молодые люди до 30 лет сначала сравнялись с пенсионерами по этому показателю, а потом они пошли в разные стороны.

У первой категории граждан появились сбережения, а пожилые россияне перестали быть лидерами в этой сфере: всего треть с небольшим из них имеют накопления. То есть лучше всего у нас живет молодежь. У нее выше уровень дохода, выше зарплаты и меньше трат.

По сравнению с более старшими поколениями, которым нужно одновременно поддерживать и своих детей, и родителей, молодые люди живут благополучнее всего. У них и психологический оптимизм здесь складывается, и позитивный настрой, реально подкрепленный тем, какая у них материальная ситуация. Они реально живут лучше».

Между тем 16% респондентов признались аналитикам фонда «Общественное мнение», что растеряны и не знают, чего ждать для своей страны в будущем.

При этом другой опрос «Левада-центра», признанного Минюстом иноагентом, говорит о том, что подавляющее большинство — 80% респондентов — считают Россию великой страной. В списке государств, которые россияне считают великими, всего три позиции.

Кроме России, в нем есть Китай (доля уверенных в его величии за последние 20 лет утроилась) и США. Вера в величие Америки, наоборот, сократилась в два раза.

Отношение к США, Евросоюзу и Украине остается негативным, однако за последние месяцы неприязнь немного ослабла, следует из недавнего опроса «Левада-центра».

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Светлана Белова