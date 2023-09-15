В Тутаевском районе подрядчик сорвал сроки ремонта школы

В поселке Чебаково Тутаевского района Ярославской области подрядчик не закончил ремонт школы к 1 сентября. Сейчас в первой половине дня дети учатся, а во второй половине — подрядчик выходит на объект. Прокуратура намерена привлечь подрядную организацию к ответственности. Об этом рассказал региональный ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОНФ Ярославская область Фото: ОНФ Ярославская область

Контракт на капремонт с ООО «СК АНВ» заключили весной на 30 млн руб. Дополнительно на гидроизоляцию правительство выделило 5 млн руб. Согласно контракту, работы должны были закончить к 20 августа 2023 года, однако сейчас работы выполнены на 60-70%.

Активисты ОНФ отмечают, что фасад штукатурят поверх разрушающейся кирпичной кладки, гипсокартонные стены в классах не укрепили, но покрасили, пластиковые откосы отваливаются. Прокуратура уже провела проверку из-за срыва сроков сдачи и сейчас намерена решить вопрос о привлечении к административной ответственности подрядчика.

Алла Чижова