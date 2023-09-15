С середины октября на 16 улицах Сочи откроют платные парковки

С 15 октября в Сочи введут в эксплуатацию платные парковочные пространства на 16 улицах. Более 1 тыс. парковочных мест распределят в Центральном и Адлерском районах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Платные парковочные места появятся на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Пушкина, Гагринской, Черноморской, Конституции СССР, Кирова, Просвещения, Демократической, Гоголя, а также переулках Морском и Электрическом. Стоимость одного места составит 100 руб. в час в Центральном районе и 80 руб. в час в Адлерском с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Ночью, в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной.

Платить необходимо через мобильное приложение. Вырученные средства будут направлены в бюджет города для реализации социально ориентированных проектов развития.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Вячеслав Бауэр пояснил, что введение платных парковок позволит увеличить среднюю скорость машинопотока, минимизирует нарушения ПДД при парковке, улучшит внешний вид города и решит проблему хаотично припаркованных автомобилей. Сейчас в Сочи определены 79 автодорог, где можно сделать парковки более чем для 4,3 тыс. машин.

Георгий Ефименко

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