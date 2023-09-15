С ярославской компании взыскали 1 млн за смерть женщины

В Ярославской области судебные приставы заставили дистрибьютора ветеринарных препаратов выплатить 1 млн руб. дочери женщины, погибшей в результате действий сотрудника компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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Водитель-экспедитор компании сдавал на автомобиле назад, чтобы подъехать к месту разгрузки товара. Но он не заметил женщину-пешехода и сбил ее. Пострадавшая скончалась на месте. Суд приговорил водителя к лишению свободы, а компанию, в которой работал водитель, обязал выплатить дочери погибшей 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Судебные приставы в рамках исполнения решения суда вынуждали компанию к выплате и применили ограничительные меры в виде обращения взыскания на денежные средства и запрета на регистрационные действия в отношении автомобилей. Чтобы избежать уголовной ответственности за неисполнение решения суда, компания перечислила дочери погибшей деньги.

Алла Чижова