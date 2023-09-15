За год саратовцы увеличили объем средств на своих счетах в банках на 23 процента

Сумма на счетах и вкладах саратовцев достигла 387 млрд руб., сообщила пресс-служба отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Всего объем привлеченных банками средств в регионе составлял на 1 июля 551,3 млрд руб. За год сумма выросла на 23,5%.

Сумма на счетах и вкладах превысила показатели прошлого года на 16,4%. В рублях хранят 96% средств.

Работающие в Саратовской области банки на 1 июля этого года держали на депозитах и счетах 129,1 млрд руб., а индивидуальные предприниматели — 21,3 млрд руб.

Дарья Васенина

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