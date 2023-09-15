Авито: количество объявлений о продаже новых автомобилей на Урале выросло на 83%

Количество объявлений, размещаемых дилерами новых автомобилей на Avito Авто в Уральском федеральном округе (УрФО), в августе 2023 года выросло до 17,5 тыс., что на 83% превышает показатели 2022 года. Такие данные представили на конференции «Высшая передача», посвященной автодилерскому рынку Урала, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом интерес к новым автомобилям уменьшился за год на 3%, а средняя стоимость составила 2,7 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 10%. Аналитики Avito Авто объясняют это тем, что с рынка ушли премиальные дорогие бренды, а на смену им пришли более бюджетные китайские модели. По данным на август 2023 года, доля объявлений о продаже китайских автомобилей за год увеличилась на 36%, а интерес к ним — на 18%.

Главными конкурентами таких китайских брендов, как Omoda, Haval и Exeed, стали европейские и японские авто с пробегом: Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Kia Sportage и другие.

В целом количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом за год уменьшилось на 14% до 95 тыс. Спрос на такие автомобили увеличился на 28%, а их средняя стоимость — на 27% до 1,4 млн руб.

«Одна из особенностей местного парка — активное перекочевывание автомобилей между сопредельными регионами. Это лучше для потребителей, но хуже для дилерского сегмента, поскольку в другом регионе у него ниже лояльность потенциального клиента»,— пояснил руководитель по развитию бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Анастасия Таначева

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