198 участников СВО из Удмуртии получат выплаты в ближайшие дни

198 участников специальной военной операции из Удмуртии получат полагающиеся им выплаты в ближайшие дни. Ее сумма составит 50 тыс. руб. Об этом рассказала министр социальной защиты и труда республики Ольга Лубнина на тематическом брифинге, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Лубнина отметила, что каждый гражданин, имеющий основания для выплаты, ее получит. Большая часть социальной помощи данной категории граждан включает в себя финансовую поддержку и компенсации, предоставление льготных услуг в сфере здравоохранения, психологическую поддержку и консультирование, обеспечение жилищных субсидий и содействие в профессиональном обучении и поиске работы.