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Горожане возложили цветы у стелы «Ростов-на-Дону — город воинской славы»

В преддверии Дня города в донской столице прошло торжественное возложение цветов у стелы «Ростов-на-Дону — город воинской славы», сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

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Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Градоначальник отметил, что присутствовавшие почтили память тех, кто вкладывал душу в процветание города, в его развитие на заре становления.

«Ветераны, защитники, освободители и труженики — мы перед вами в неоплатном долгу. Мы — наследники Победы — бережно храним и передаем историю Отечества подрастающему поколению»,— написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова также поздравил всех с наступающим Днем города.

Анастасия Назарова

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