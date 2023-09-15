В олимпийском университете Сочи учебный год начали слушатели из 11 стран

В Российском международном олимпийском университете Сочи (РМОУ) учебный год начали 78 слушателей из 11 государств. Количество стран по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Первую международную программу «Мастер спортивного администрирования» запустили ровно десять лет назад. Также работает русскоязычная программа «Мастер спортивного управления» и международная Master of Sport Administration.

В этом году на учебу в РМОУ поступили 13 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Большинство из них являются стипендиатами Фонда поддержки олимпийцев России, который выдал 43 гранта завершающим и уже завершившим карьеру членам сборных команд России по олимпийским видам спорта.

«Мы тесно взаимодействуем с Российским международным олимпийским университетом на протяжении уже многих лет. Его слушатели имеют возможность проходить практику на объектах курорта. Также разработана совместная программа, которая позволяет студентам знакомиться с культурой Сочи»,— отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram