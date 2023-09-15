СК начал проверку по нелегальной свалке в Еманжелинском районе

В Челябинской области следственные органы поводят проверку по информации о нелегальной свалке рядом с поселком Батуринский Еманжелинского района. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию работников администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Следователи проводят процессуальную проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Об огромной нелегальной свалке бытовых отходов и строительного мусора ранее сообщило челябинское региональное отделение движения «Народный фронт».

Ситуацией заинтересовался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. В этом году уделил уборке особое внимание, поручил убрать больше 200 несанкционированных свалок по области. Но эту конкретную никто даже не обозначил в качестве проблемной»,– написал глава в своем telegram-канале.

Губернатор направил на место комиссию и пообещал, что «виновные понесут наказание». Кроме того, Алексей Текслер, поручил начать уборку свалки в Батуринском. По его словам, с учетом масштабов на это потребуется время.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте