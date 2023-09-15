Александр Гулявцев стал главным тренером «Молота»

Тренерский штаб ХК «Молот» отправлен в отставку. Как сообщает сайт пермской хоккейной команды, это произошло по обоюдному согласию сторон. Пермь покидают главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов, а также тренер по физподготовке Александр Бессонов.

Обязанности главного тренера будет исполнять Александр Гулявцев. Напомним, что он является генеральным директором клуба, а также впервые возглавил «Молот» как наставник в 2011 году.

На сегодняшний день пермская ледовая дружина в чемпионате ВХЛ провела шесть матчей. Один матч выиграла в основное время, один в овертайме и один по буллитам. Трижды пермская команда соперникам уступила. «Молот» занимает сейчас в турнирной таблице 15-е место с шестью очками.