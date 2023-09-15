На улицах Сочи вводится платная парковка автотранспорта

С 15 октября в Сочи вводятся новые правила парковки, предусматривающие создание платного парковочного пространства на улицах в Центральном и Адлерском районах, сообщает пресс-служба мэрии. На первом этапе проекта в городе-курорте будет создано более 1 тыс. платных уличных парковочных мест, всего в Сочи определены территории для платных парковок вместимостью 4,3 тыс. автомобилей.

По данным администрации Сочи, платное парковочное пространство будет работать в будние дни с 8:00 до 20:00. Стоимость услуги составит 100 руб. в час в Центральном районе и 80 руб. в час – в Адлерском. В выходные дни, а также ночью парковка на улицах Сочи будет бесплатной. Оплата услуги будет осуществляться через специальное мобильное приложение. По мнению специалистов мэрии города-курорта, введение платной парковки на центральных улицах будет способствовать ликвидации заторов из-за хаотично поставленных машин. Вырученные от платной услуги средства будут направлены на реализацию социально ориентированных проектов, сообщили в администрации Сочи.

Анна Перова, Краснодар