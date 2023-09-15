ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке компании из Луганской народной республики. Финансирование в объеме 35 млн руб. для пополнения оборотных средств по льготной ставке 10% сроком на три года было предоставлено компании, которая занимается поставкой продуктов питания в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины.

По словам управляющего Луганским филиалом ПСБ Дмитрия Чайкина, доступное финансирование простимулирует развитие целого ряда отраслей, в которых занят малый и средний бизнес, и окажет положительный эффект на экономику региона в целом. Обеспечением по кредиту выступило зонтичное поручительство Корпорации МСП.

13 тыс. сотрудников General Motors, Ford Motor. и Stellantis NV вышли на забастовку. Автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда на 46%. В дальнейшем акция может распространиться и на другие заводы, заявили профсоюзные лидеры.

Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский вложат 400 млн руб. в перезапуск бывших пиццерий Domino’s Pizza под брендом Domиno Pizza, узнал Forbes. Часть денег партнеры уже потратили на выкуп 68 заведений в Москве, Подмосковье, Самаре и Ярославле у бывших франчайзи сети.