Число случаев стрельбы в американских школах поставило новый рекорд

В 2021/22 учебном году в американских государственных и частных школах зафиксировано 327 случаев применения огнестрельного оружия. Это абсолютный рекорд, который более чем в два раза превышает предыдущий, зафиксированный годом ранее. Такие данные содержатся в докладе Национального центра статистики в сфере образовании (NCES).

Как отмечается в документе, в 2021/22 учебном году в результате 188 случаев стрельбы были пострадавшие и жертвы. В 57 случаях стрельбы были погибшие. Годом ранее, который, в свою очередь, стал абсолютным рекордом за 25 лет сбора подобной статистики, было 146 случаев стрельбы в школах, из них в 93 случаях были пострадавшие и жертвы, 43 случаях — погибшие.

С начала 2023 года в школах США зафиксировано 30 случаев стрельбы, в результате которых 32 человека были ранены, 16 человек, включая 12 учащихся, погибли. По данным NCES, за последние десять лет государственные школы в США значительно усилили меры безопасности. В частности, у 97% школ контролируются все входы на территорию, у 91% — установлены камеры слежения, в 65% школ хотя бы один раз в неделю дежурит сотрудник охранной фирмы.

Алена Миклашевская