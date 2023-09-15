В Калмыкии стартовал IV экономический форум «Элиста — 2023. Мой бизнес»

В столице Калмыкии 15 сентября стартовал IV экономический форум «Элиста — 2023. Мой бизнес», сообщает пресс-служба правительства республики.

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В рамках мероприятия прошли обсуждения межрегионального сотрудничества в сфере торговли, перспектив развития женского предпринимательства, а также туризма. В деловой части программы планируется подписание ряда соглашений с регионами, а также торжественное награждение победительниц конкурса «Женщины в Бизнесе».

Гостями форума стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Шри-Ланка в РФ, представители Ульяновской, Тамбовской, Астраханской областей, Республик Дагестан и Марий Эл.

«Организаторами экономического форума «Элиста — 2023. Мой бизнес» являются Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и региональный центр ''Мой Бизнес''. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта ''Малое и среднее предпринимательство''», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова