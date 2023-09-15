Мать убила двух маленьких детей и покончила с собой на Алтае

В Барнауле (Алтайский край) женщина убила своих маленьких детей, а затем свела счеты с жизнью. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По словам официального представителя ведомства Ольги Чесноковой, сегодня днем в квартире одного из многоэтажных жилых домов с признаками криминальной смерти были обнаружены тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. На месте происшествия следователи нашли записку от имени матери мальчиков, которая, убив сыновей, направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетних (ч. 2 ст. 105 УК РФ), ход следствия поставила на контроль прокуратура. Каким способом было совершено убийство, не сообщается.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев