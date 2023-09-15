Комиссия по Генплану Петербурга отклонила почти все заявки на редевелопмент

Комиссия по рассмотрению изменений в генплан Санкт-Петербурга отклонила 99% заявок на перевод земельных участков из промышленного зонирования в зону жилой застройки, рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Выступая на круглом столе «Петербургский промышленный оптимизм: стимулы и стоп-факторы для расширения производства», организованном РКБ Петербург, господин Соловейчик выразил надежду на то, что девелоперы вскоре начнут продавать свои участки в промзонах, и это откроет новые возможности для развития промышленности.

«Я очень надеюсь, что к концу года на рынке появится очень много объектов, потому что собственники там точно не сами не будут строить промышленные объекты, а мы не дали им перевести эти участки. Соответственно, на рынке появится земля под промышленное строительство. Эта земля обеспечена энергоресурсами, есть мощности, там когда-то были или до сих пор есть заводы. Всех, кто подавал эти заявки, мы знаем, готовы индивидуально сводить, чтобы устроить в Петербурге промышленный ренессанс. Привести на эти территории новые производства — одна из моих задач», — рассказал господин Соловейчик.

Согласно подсчетам руководителя исследований Nikolies в Санкт-Петербурге Алины Базаевой, только за последние три года внутри КАД застройщики купили около 761 га земли, из которых около трети — 234 га — изначально были куплены с расчетом на редевелопмент. Мнения экспертов и участников рынка по поводу отказов разошлись — некоторые сочли такие отказы необоснованными, так как на эту тему не было проведено общественной дискуссии, другие решили, что комиссия по внесению изменений в Генплан еще может изменить свою позицию.

Тем не менее, расчетный срок нового Генерального плана Петербурга, который должен быть принят до конца 2023 года, — 2040 год. Проект документа был представлен в 2022 году, в августе того же года были проведены его общественные слушания, на которых было представлено 11 тыс. заявок. После отбора их осталось 4,6 тыс., теперь их изучает комиссия по подготовке изменений в генеральный план Петербурга, возглавляемая вице-губернатором Николаем Линченко. Когда комиссия завершит отбор, проект генплана поступит в Законодательное собрание.

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