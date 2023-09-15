Губернатор Прикамья поддержал создание Пермского муниципального округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства заявил, что объединение поселений Пермского муниципального района в одноименный муниципальный округ «дало новые ресурсы для развития (территории.— «Ъ-Прикамье»)».

«Помню, какая в территории была неуправляемая система, какие-то склоки непонятные. Вы же объединили поселения вокруг себя»,— обратился губернатор к главе района Владимиру Цветову. Глава региона также призвал господина Цветова «продолжать общаться с людьми, и делать это как можно чаще». «Несмотря на то что поселенческих администраций не стало, никто двери перед людьми не закрывает»,— отметил господин Махонин.

Поселения Пермского муниципального района были реорганизованы в одноименный муниципальный округ в 2022 году. Этот процесс курировал глава районной администрации Владимир Цветов. В ноябре 2022 года господин Цветов возглавил новый Пермский муниципальный округ.