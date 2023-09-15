В Саратовской области продолжается активное развитие сектора предпринимательства, число занятых в малом и среднем бизнесе региона ежегодно растет. Так, в июле 2021 года их количество составляло 311,5 тыс. человек, в июле 2022 года — 345,5 тыс., в том же месяце 2023 года — 370,1 тыс.

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов

Фото: Telegram-канал "Андрей Разборов"

Положительная динамика наблюдается в том числе за счет роста числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. По итогам июля 2023 года количество индивидуальных предпринимателей в области составило более 49 тыс. или 104,1% к аналогичному периоду прошлого года. Число самозанятых по сравнению с июлем 2022 года увеличилось на 32,4 тыс. и составило 87,3 тысячи человек.

В настоящее время реализуется большое количество программ, содействующих развитию предпринимательской среды, все они очень востребованы.

Для стимулирования создания нового бизнеса и увеличения численности занятых в секторе МСП в регионе действует ряд налоговых льгот.

Также большой объем поддержки оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — для малого и среднего бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, действует комплекс финансовой, имущественной, образовательной, консультационной и иной поддержки.