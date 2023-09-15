У Крымского моста в очереди скопилось 850 автомобилей

В очереди на проезд через Крымский мост с обеих сторон скопилось 850 автомобилей. Сведения об этом опубликовал оперативный штаб Крыма.

Со стороны Тамани проезда ожидают 330 транспортных средств. Время ожидания проезда достигает одного часа. Со стороны Керчи в пробку попали 520 авто. Ожидать проезда водителям в среднем приходится около двух часов.

Утром 15 сентября движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли без объяснения причин. Проезд транспорта через мост возобновили к 14:00.

Анастасия Донскова

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